53-летний российский певец Филипп Киркоров ошарашил "стебным" видео, в котором заговорил о пирсинге сосков и прочих интимных моментах

Как передает Politeka.net, Киркоров опубликовал ролик в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Артист предстал в необычном образе, натянув на себя прозрачную кофту с рисунком в стиле "тату" - издалека можно подумать, что Бедросович действительно решил украсить свое тело.

На кадрах, по сюжету, обедневший из-за карантина Киркоров сообщает, что берется за любую работу, которую ему предлагают - даже за рекламу тату-салона. Правда, от некоторых вещей у него встают волосы дыбом. Филипп-"неформал" долго возмущался по поводу пирсинга сосков и попытки переделать его песни под эту тематику.

Дошло до того, что людям, якобы будут набивать лицо Киркорова в различных интимных местах. Филипп отказался от такой чести и предложил использовать лицо своего коллеги Николая Баскова.

Пользователи бурно отреагировали на провокационное видео.

"Ну не подходит эта словесная пошлятина Киркорову.зачем это все ?! У америкашек все заимствуют"

"Золотится роза чайная - проколол сосок случайно Я..." 😂😂😂👏 Новая интерпретация песни... 🎶☝️🤣👏"

"Филипп, не позорьтесь"

"Филипп Бедросович, Вам уже говорили, что Вы просто в отличной физической форме😍🔥?"

"Басков бедняга держись😂😂"

Ранее мы сообщали, Киркоров показал в сети содержимое своей дорожной аптечки. На кадрах присутствует юморист Максим Галкин, который берет интервью у экс-супруга Аллы Пугачевой на борту самолета под дружный хохот за кадром.

«Всегда у вас с собой должна быть бутылочка с волшебной морской водой, предохраняющей от инфекций в самолете. Также у вас должны быть облепиховые свечи, чтобы у вас был правильный стул», - говорит Киркоров и демонстрирует содержимое аптечки.

Напомним, Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую"