Українську актрису Ксенію Мішину обрали головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", а за її серце вирішив поборотися автор «Кварталу 95»

Так 30-річна зірка стане першою дівчиною, якій належить знайти свою любов серед 25 чоловіків на проекті "Холостячка". Знаменитість розповіла, що у сучасному світі повинна бути можливість виражатися не тільки чоловікам, але й жінкам в рівній мірі, пише Politeka.net.

Не так давно стало відомо, що чоловік має намір взяти участь у шоу, так як готовий до відносин. При цьому автор «Квартал 95», а також зірка «Ліги Сміху» з команди «Луганська збірна» Олександр Эллерте зробив оригінальне заяву:

«Вважаю, що просто так задарма отримувати бритву, пінку для гоління, шкарпетки, – це класне відчуття. Тому я вирішив – йду брати участь в шоу "Холостячка". Мішина, зустрічай! Я йду в сезон», - розповів Олександр.

З цього приводу пропонуємо вашій увазі топ-добірку жарких фото знаменитості - схоже, Ксенії Мішиной є, чим спокусити майбутніх учасників "Холостячки".

На рахунку актриси безліч ролей у серіалах і кіно. Вона засвітилася в «Голій правді» зі Славою Камінської, «Спокусі», «Жіночі секрети», «На лінії життя».

Широко відомою вона стала після участі і перемоги у популярному шоу «Танці з зірками». До речі, під час проекту, їй приписували роман з Володимиром Остапчуком і Женею Котом.

Ксенія самостійно виховує 8-річного сина Платона. Дівчина зізналася, що щиро вірить, що зможе знайти щастя на проекті.

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