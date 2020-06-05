Украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", а за ее сердце решил побороться автор «Квартала 95»

Так, 30-летняя звезда станет первой девушкой, которой предстоит найти свою любовь среди 25 мужчин на проекте "Холостячка". Знаменитость рассказала, что в современном мире должна быть возможность выражаться не только мужчинам, но и женщинам в равной степени, передает Politeka.net.

Не так давно стало известно, что мужчина намерен принять участие в шоу, так как готов к отношениям. При этом автор «Квартал 95», а также звезда «Лиги Смеха» из команды «Луганская сборная» Александр Эллерте сделал оригинальное заявление:

«Считаю, что просто так даром получать бритву, пенку для бритья, носки, – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу "Холостячка". Мишина, встречай! Я иду в сезон», - рассказал Александр.

По этому поводу предлагаем вашему вниманию топ-подборку жарких фото знаменитости - похоже, Ксении Мишиной есть, чем соблазнить будущих участников "Холостячки".

На счету актрисы множество ролей в сериалах и кино. Она засветилась в «Голой правде» со Славой Каминской, «Соблазне», «Женских секретах», «На линии жизни».

Широко известной она стала после участия и победы в популярном шоу «Танці з зірками». Кстати, во время проекта ей приписывали роман с Владимиром Остапчуком и Женей Котом.

Ксения самостоятельно воспитывает 8-летнего сына Платона. Девушка призналась, что искренне верит, что сможет найти счастье на проекте.

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