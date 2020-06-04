Модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер кожен раз вражає гарячими знімками

Шанувальники у всьому світі дивуються красі зірки і створюють фан-сторінки у Інстаграм, передає Politeka.net. Так в одній із груп шанувальників моделі з'явилося фото, де вона позує в купальнику.

Своєрідний наряд обтягнув тонку талію і великий бюст моделі. Також не можна відірватися від округлих стегон зірки.

Образ красуні завершили різні аксесуари.

Кайлі розпустила довге хвилясте волосся і поклала їх набік. Вона доторкнулась долонями до голови і закрила очі: "Дівчина з картинки".

У повідомленні йдеться, що цей пост привертає увагу і запропонували підписати одну з петицій.

За 13 годин пост зібрав понад 17 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені красою форм зірки і її зовнішності, в цілому. Люди написали моделі масу компліментів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в чорному платті на тонких бретелях і з глибоким декольте. Груди ледь не вистрибували з сукні, здавалося, один невірний рух і вона виявиться зовні.

Кайлі зігнула ніжки, посадивши на них Стормі. Зірка пригорнула дочку до грудей.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер в одній сіточці показати, що випустила новий продукт від свого бренду косметики Kylie Skin.

Це цукровий скраб для губ з маслом ші, вітамін Е, медовим ароматом, а також з маслом жожоба і маслом виноградних кісточок.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер вирішила в цей раз опублікувати у соціальній мережі Instagram жаркий кадр з відпочинку.

Модель позувала в небесно-блакитному бікіні і показала свої переваги у всій красі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи.

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісний футболку.

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні.