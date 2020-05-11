Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала стильный кадр, позируя в одном боди

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, удивила ярким снимком в светло-бежевом боди. Кайли, как известно, любит хвастаться своими достоинствами, также, как и ее старшая сестра Ким Кардашьян, пишет Politeka.net.

В этот раз модель в бежевом боди с тонкими лямками и едва заметным узором на груди покорила сияющим видом. Девушка позировала с аккуратным макияжем с акцентом на ее темно-карие глаза. Светлая ткань боди выгодно подчеркнула загорелую кожу знаменитости.

Волосы же Кайли оставила роспущенными, оставив те безо всяких укладок и заколок. Поклонники уже не раз отмечали в профиле звезды, что она является "самой горячей моделью". Отметим, ранее сама Ким Кардашьян появлялась в таком же боди, как и у Кайли.

Также Кайли снялась в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus с коллегой. На одном из фото девушка позировала слишком близко к модели Анастасии Караниколау, знаменитости стояли в прозрачных нарядах на лестнице.

Сама Кайли была в розовом платье на голое тело, прикрывая обнаженные части тела рукой, ведь она была без белья. А вот ее подруга была в таком же наряде, но желтого цвета.

До этого Ким Кардашьян поделилась вместе с Кайли Дженнер жаркими образами, всполошив сеть.

Знаменитые сестры-модели являются одними из самых знаменитых и популярных красавиц шоу-бизнеса. Девушки занимаются собственным бизнесом, презентуют коллекции одежды и косметики, к примеру, Кайли стала самым молодым бизнессменом миллионером в мире, тогда как ее старшая сестра приобрела популярность благодаря своей необычной внешности в мире моделинга.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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