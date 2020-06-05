Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала пышные формы в большом декольте
Звезда часто демонстрирует большие формы в своем Инстаграм, или на странице одного из магазинов одежды, сообщает Politeka.net.
В этот раз модель предстала в белом топе, со спущенными бретелями. Из большого выреза едва не выпрыгнула обнаженная грудь, однако красотку это нисколько не смущало, наоборот - она даже слегка наклонилась в камеру, чтобы прибавить еще большей пикантности снимку.
Тонка цепочка и тату прибавили акцента декольте.
На стройной талии держалась тонкая юбочка в горошек. Вырез на ней оголил стройную ножку.
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За час пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.
"Может вам стоит поесть😂😂", "Распутная детка", "Лучшие ❤️❤️❤️", "Такая хорошенькая 🌸🌸🌸", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Омович предстала в мини-платье телесного цвета с черными кружевами.
Наряд был настолько коротким, что казалось вот-вот оголит самое интимное. Кроме того, красотка застыла в интригующей позе: она расставила ноги, опершись об туалетный столик
Ранее сообщалось, что Алена Омович надела тесный купальник, в который с трудом втиснула свои необъятные формы.
Трусики в леопардовый принт она натянула высоко на талию, что придало фото особой пикантности.
Девушка стояла где-то на пляже, обливаясь водой. Влажное тело буквально свело с ума ее поклонников.
Напомним также, что Алена Омович взбудоражила видом в тонких розовых кружевах, которыми подчеркнула пышные формы. Девушка знает, как необычно выглядит ее фигура, поэтому не стесняется ее демонстрировать.
Напомним, что Алена Омовчи в дырявых штанах свела с ума бесстыжим видом: "Максимальное наслаждение".
Как сообщала Politeka, Омович потрясла воображение мини-платьями, которые ничего не скрывают: "Понравилось?".
Также Politeka писала, что Омович сверкнула невообразимыми формами без белья: "Зачем себя так уродовать?".