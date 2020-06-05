Відома модель Демі Роуз показала гарячий образ, нічого не прикривши

На фото красуня стоїть у різнобарвному плаття в підлогу. Демі знімала себе на телефон у дзеркало, не дивлячись в об'єктив телефону. В одязі було величезне декольте, яке ледве вмістило пишний бюст Роуз, яка не прикрила його ліфчиком. Завдяки цьому фотографія вийшла максимально гарячо. і спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити там лайки. Все через те, що Демі викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Розганяє апетит".

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз розбурхала видом на новому пікантному фото, зробленому прямо у ванній.

Дівчина з'явилася на новому знімку в одній лише білизні і підкорила пікантною позою. Як відомо, молода модель славиться своїми образами, які часто рекламує, в її профілі безліч фото і відео, на яких сама Демі стильних купальниках і мереживній білизні останніх трендів. В цей раз Демі вдалося привернути увагу фоловерів улюбленим способом.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз похвалилася своїми значними перевагами в занадто тісному кофті.

Цього разу дівчина підкорила виглядом під час прогулянки і засвітила зайве в червоному топі, який не змогла застебнути з-за пишних і жаркого виду. Демі викликала бурхливе враження на прихильників, оскільки родзинкою стала саме розстебнута молнія знаменитості.

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