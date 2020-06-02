Модель Деми Роуз примерила на жарком фото стильный купальник с глубоким декольте

В этот раз молодая знаменитость, которую также часто называют британской Кардашьян, поделилась в социальной сети Инстаграм на своей странице летним фото. Девушка предстала перед поклонниками в жарком виде. Черный купальник с невероятно глубоким декольте до пупка тут же привлек внимание фанатов, сообщает Politeka.net.

Так, на ярком фото молодая модель с изящно уложенными волосами восхитила фолловеров своей фигурой. Похоже, в этот раз Деми решила отдохнуть, слегка при это сменив имидж.

«Купальник из моей коллекции с @isawitfirst 🦋🍃✨, - написала модель под постом.

Вот что ответили фанаты:

«🔥🔥🔥Ты очень вкусная, Деми», «🔥❤️❤Сколько в тебе жара, малышка», «🙌🙌🙌Как же ты хороша, идеальная чертовка» «Можно, пожалуйста, больше сладкого? «😍😍Ты как десерт на ночь😍😍», «Идеально идеально! ❤️❤️❤️», «Детка ❤️😂», «Я так сильно люблю тебя, Деми, что хотела бы с тобой проводить время или хотя бы дай мне шанс», Поражаешь, малышка так тебя люблю», «Великолепный видок 😍😘💋❤️🌹👅».

Похоже, девушка знает, как привлекать внимание поклонников, ведь чаще всего она старается делать это при помощи новых летних образов, которые примеряет во время жарких съемок на пляже или природе. В социальной сети Инстаграм на странице Деми можно найти множество подобных и необычных кадров со звездой.

Ранее на одном из фото счастливая модель позировала в модном белоснежном купальнике с вырезом на спине и широким ремнем под грудью, удачно подчеркнувшим ее пышные формы. Кожа девушки блестела от масла для загара, а сама она без макияжа подставила лицо солнечным лучам. Столь эффектный кадр не оставил фанатов равнодушными.

«Солнечная детка 🌞», - написала сама Деми под постом.

Вот что написали фанаты:

«Привет ты выглядишь красиво», «Hot! 🤫», «Красотка, просто божественная», «Девушка Бонда», «Прелестная дамочка 💋👌💋», «El 😍🌄🌅 Персики на закате 🌅🌄😍😎», «Очень хорошо», «Миа Халифа 2.0», «Ты выглядишь как новая красотка Бонда», «OMG абсолютно великолепна 🤪».

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".