Известная модель Деми Роуз показала завораживающий образ, ничего не скрывая
На фото Роуз позирует в белом платье, верхняя часть которого еле вместила пышный размер красотки. Деми дополнила образ косичками, а сама улыбалась на камеру и демонстрировала румяные щеки. Фото получилось светлым и соблазнительным. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли восхититься красотой девушки, написав комплименты или поставив палец вверх. Все из-за того, что красотка опубликовала фото в сторис Инстаграм, где функций подобных нет, но так и хочется написать: "Ух, как треснет".
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Ранее мы сообщали, что британская модель Деми Роуз сверкнула безупречным телом в крохотном купальнике на отдыхе.
Так, модель позирует спиной на камеру, выставив напоказ внушительные прелести. В руках Роуз держит кокос с трубочкой.
Уточним, что сама знаменитость решила никак не комментировать фотографию. А ее поклонники не имели такой возможности из-за того, что фото Роуз выбросила у себя в Сторис.
Сообщалось, что модель Деми Роуз покорила образом в модном бикини с леопардовым принтом.
Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, примерила жаркий купальник с тонкими завязками и восхитила сеть представленным образом. Девушка, как известно, любит бывать на пляже, отдыхать на природе и загорать возле бассейна у дома. При этом каждый день Деми старается показывать фото из ее насыщенных и жарких будней.
Напомним, Деми Роуз покорила влажными "вишенками" в смелом образе
А еще Politeka писала, что загорелая Деми Роуз пошалила на полу в крошечном черном бикини
Также Politeka сообщала, что восхитительная Деми Роуз вывалила напоказ главную гордость, заставив мужчин краснеть