Известная модель Деми Роуз показала горячий образ, ничего не прикрыв

На фото красотка стоит в разноцветном платье в пол. Деми снимала себя на телефон в зеркало, не смотря в объектив телефона. В одежде было огромное декольте, которое еле вместило пышный бюст Роуз, которая не прикрыла его лифчиком. Благодаря этому фотография получилась максимально горячей и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить там лайки. Все из-за того, что Деми выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Разгоняет аппетит".

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз взбудоражила видом на новом пикантном фото, сделанном прямо в ванной.

Девушка появилась на новом снимке в одном лишь белье и покорила пикантной позой. Как известно, молодая модель славится своими образами, которые часто рекламирует, в ее профиле множество фото и видео, на которых сама Деми в стильных купальниках и кружевном белье последних трендов. В этот раз Деми удалось привлечь внимание фолловеров излюбленным способом.

Сообщалось, что модель Деми Роуз похвасталась своими внушительными достоинствами в слишком тесной кофте.

В этот раз девушка покорила видом во время прогулки и засветила лишнее в красном топе, который не смогла застегнуть из-за пышных и жаркого вида. Деми произвела бурное впечатление на поклонников, поскольку изюминкой стала именно расстегнутая молния знаменитости.

Напомним, знойная Деми Роуз потрясла своими прелестями в декольте до самого пупка

А еще Politeka писала, что Деми Роуз подразнила пышными достоинствами в необычном белье

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз избавилась от белья ради горячего селфи крупным планом



