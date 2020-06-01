Модель Деми Роуз устроила необычную домашнюю фотосессию перед холодильником

Девушка прославилась благодаря своей внешности и необычным формам, которые совсем не стесняется показывать. Каждый день Деми делится разными кадрами из отдыха и публикует домашние кадры в одном белье, не боясь осуждений в социальной сети Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В этот раз на странице девушки появился яркий кадр, на котором Деми позировала в необычном черном белье с глубким декольте. При этом дополнила свой образ девушка ботфортами такого же цвета.

На кадре можно заметить, что позирует красавица прямо у холодильника, совсем не боясь двусмысленности, прямо у рта она держит одну из сочных ягод, взятых с тарелки, что стоит перед ней. А вот длинные локоны девушки собраны в высокий хвост, подчеркивающий ее красоту.

Фанаты также отметили достоинства девушки:

«Сладкоежка 🍓🍒🍌», «Вот маленький холодильник!», «Сделай это для ягоды !!!!», «, «@megipojani Она выглядит как ты🔥», Сколько тут ягодок, вау🍇🍓🍇🍓🍇🍌🍌🍌🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷», «Вы не человек, вы ангел», «Ням лол», «Hot покажи ягодку❤️❤️❤️😍», «Я хочу, чтобы ты продолжала радовать такими кадрами, это сочно😊😊», «ты слаще клубники х», «На кухне о да, «Боже мой».

До этого Деми похвасталась идеальным отдыхом у бассейна. Девушка решила выставить напоказ все свои прелести и не постеснялась своих форм в слишком мелком бикини.

Похоже, девушка решила отдохнуть по-полной, поэтому на ее странице все чаще появляются самые разные кадры из отдыха на пляже, природе и у бассейна. Деми примерила аккуратное бикини черного цвета и приняла идеальную позу, чтобы ее и без того загорела кожа стала еще более насыщенного оттенка.

«Солнце поцеловало ✨», - написала Деми под новым постом.

Вот что ответили поклонники:

«Вот это поза, вах😍😍😘», «Почувствуй солнце», «Так чувственно», «Ура так жарко, я хотел бы быть под одеялом с тобой», «Te amo❤❤❤❤❤❤❤❤», «Этот тон кожи 🤤», «:) 💓 ♥ ️ 💓 позвольте себе насладиться тем, на что вы способны ... 💋 💋 💋», «Выглядит фантастически», «Я хочу поцелуев», «Могу ли я быть твоим папой ?? ❤️», «Роковая женщина ... ★★ 🔥😈😈😈🔥 ★★».

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".