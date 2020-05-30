Британская модель Деми Роуз сверкнула безупречным телом в крохотном купальнике на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует спиной на камеру, выставив напоказ внушительные прелести. В руках Роуз держит кокос с трубочкой.
Уточним, что сама знаменитость решила никак не комментировать фотографию. А ее поклонники не имели такой возможности из-за того, что фото Роуз выбросила у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз восхитила загорелым телом в белоснежном купальнике.
В этот раз молодая красавица покорила новым образом в смелом виде. Девушка знает, как привлекать внимание поклонников, чаще всего она старается делать это при помощи новых летних образов, которые примеряет во время жарких съемок на пляже или природе. В социальной сети Инстаграм на странице Деми можно найти множество необычных кадров со звездой.
К примеру, на одном из фото счастливая модель позировала в модном белоснежном купальнике с вырезом на спине и широким ремнем под грудью, удачно подчеркнувшим ее пышные формы. Кожа девушки блестела от масла для загара, а сама она без макияжа подставила лицо солнечным лучам. Столь эффектный кадр не оставил фанатов равнодушными.
Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".
А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".
Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".