Британская модель Деми Роуз сверкнула безупречным телом в крохотном купальнике на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует спиной на камеру, выставив напоказ внушительные прелести. В руках Роуз держит кокос с трубочкой.

Уточним, что сама знаменитость решила никак не комментировать фотографию. А ее поклонники не имели такой возможности из-за того, что фото Роуз выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз восхитила загорелым телом в белоснежном купальнике.

В этот раз молодая красавица покорила новым образом в смелом виде. Девушка знает, как привлекать внимание поклонников, чаще всего она старается делать это при помощи новых летних образов, которые примеряет во время жарких съемок на пляже или природе. В социальной сети Инстаграм на странице Деми можно найти множество необычных кадров со звездой.

К примеру, на одном из фото счастливая модель позировала в модном белоснежном купальнике с вырезом на спине и широким ремнем под грудью, удачно подчеркнувшим ее пышные формы. Кожа девушки блестела от масла для загара, а сама она без макияжа подставила лицо солнечным лучам. Столь эффектный кадр не оставил фанатов равнодушными.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".