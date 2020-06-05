Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала спокусливий образ у дзеркала

Красуня в цей раз сиділа на стільці в нижній білизні і топі, дивлячись на своє відображення. Сьюзі розвернулася п'ятою точкою до камери, щоб продемонструвати ідеальні підтягнуті "булочки". Кортес закрила очі від задоволення і засунула спокусливо один палець в рот, що додало кадру особливої спеки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків за 9 годин і написали кілька коментарів:

"Це прекрасний приклад", "Гаряча", "Ідеальна краса, дивовижна", "Завжди красива і прекрасна", "Ідеальний вигляд ззаду".

Раніше ми повідомляли, що Сьюзі Кортес зняла одяг, показавши справжній розмір.

На фото Сьюзі позує в коротких шортиках і білому бюстгальтері. Красуня доповнила образ салатовою курткою, яку спустила з плечей. Кортес в цей раз була з кісками, які звисали прямо з грудей. Модель дивилася в камеру і спокусливо вигнулась, щоб фото вийшло максимально спекотним.

Повідомлялося, що Відома модель Сьюзі Кортес похвалилася іншими соковитими місцями.

На фото Кортес показала себе в чорному білизна з мотузочок і латексному піджаку, доповнивши образ стильними сережками. Волосся Сьюзі зібрала в хвіст, а сама дивилася зухвалим поглядом в об'єктив. Красуня взялася за мотузочки трусиків і потягнула їх вгору, додаючи фотографії ще більшої пікантності.

Раніше ми повідомляли, що володарка найкрасивіших сідниць вбралася в спокусливого зайчика

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць прикрила "сором" червоним капелюшком

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць ледь не вивалила округлості з безсоромної маєчки



