Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала спокусливий образ у дзеркала
Красуня в цей раз сиділа на стільці в нижній білизні і топі, дивлячись на своє відображення. Сьюзі розвернулася п'ятою точкою до камери, щоб продемонструвати ідеальні підтягнуті "булочки". Кортес закрила очі від задоволення і засунула спокусливо один палець в рот, що додало кадру особливої спеки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків за 9 годин і написали кілька коментарів:
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На фото Сьюзі позує в коротких шортиках і білому бюстгальтері. Красуня доповнила образ салатовою курткою, яку спустила з плечей. Кортес в цей раз була з кісками, які звисали прямо з грудей. Модель дивилася в камеру і спокусливо вигнулась, щоб фото вийшло максимально спекотним.
Повідомлялося, що Відома модель Сьюзі Кортес похвалилася іншими соковитими місцями.
На фото Кортес показала себе в чорному білизна з мотузочок і латексному піджаку, доповнивши образ стильними сережками. Волосся Сьюзі зібрала в хвіст, а сама дивилася зухвалим поглядом в об'єктив. Красуня взялася за мотузочки трусиків і потягнула їх вгору, додаючи фотографії ще більшої пікантності.
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