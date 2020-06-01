Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, поделилась новым фото с пикантных съемок
Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм новым кадром, сделанным в весьма провокационной позе, сообщает Politeka.net.
Так, в этот раз знойная Сьюзи Кортес похвасталась образом, который лишь подчеркнул ее фигуру – прозрачное белье выглядело на девушке весьма интригующе. Сама модель приняла провокационную позу, благодаря которой скрыла свои достоинства, но весьма заинтриговала фанатов.
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«Новая Фотосессия !! Горячая фотография доступна также моей эксклюзивной платформе, наслаждайтесь прямо сейчас, ребята!» - написала девушка под постом.
Поклонники тут же восхитились телом знаменитости:
«Какое шикарное тело 🔥🔥🔥», «Мне очень нравится такая поза😍», Боже, выглядит аппетитно👏👏», «🤩🤩😍😍mamacita😋😋😋😋🤪🤪🤪😘😘❤️❤️❤️» Ты выглядишь очень сочно, просто круто, что тебе удается это😘😘😘😘😘», Мне вот кажется, что чего-то не хватает, ух, чертовка просто❤️👌👏», «Весьма аппетитно😍🔥👍», «Все для любви», «У тебя отличные ноги».
До этого Сьюзи покорила видом в постели без лифчика и в одном крошечном нижнем белье, совсем не прикрывающим ее достоинство. Модель предстала в естественном виде, распустив свои длинные локоны и оставив из украшений лишь крупные серьги с множеством камней. При этом поклонники не смогли остаться равнодушными к очередному провокационному кадру знаменитости, отметив, что ее образ слишком горячий, а сама она порадовала "новыми шалостями".
Стоит отметить, что подробностей о ранней биографии модели крайне мало. Известно, что Сьюзи родилась и выросла в городе Кампинас. С детства девочка грезила о карьере телеведущей. А однажды решила, что попасть на телевизионные экраны проще, если чем-то прославиться — благодаря своей фигуре девушка и стала так знаменита.
Также, во время самоизоляции девушка, похоже, решила основательно обновить свой профиль в социальной сети и показать свои достоинства во вей красе.
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