Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, поделилась новым фото с пикантных съемок

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм новым кадром, сделанным в весьма провокационной позе, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз знойная Сьюзи Кортес похвасталась образом, который лишь подчеркнул ее фигуру – прозрачное белье выглядело на девушке весьма интригующе. Сама модель приняла провокационную позу, благодаря которой скрыла свои достоинства, но весьма заинтриговала фанатов.

«Новая Фотосессия !! Горячая фотография доступна также моей эксклюзивной платформе, наслаждайтесь прямо сейчас, ребята!» - написала девушка под постом.

Поклонники тут же восхитились телом знаменитости:

«Какое шикарное тело 🔥🔥🔥», «Мне очень нравится такая поза😍», Боже, выглядит аппетитно👏👏», «🤩🤩😍😍mamacita😋😋😋😋🤪🤪🤪😘😘❤️❤️❤️» Ты выглядишь очень сочно, просто круто, что тебе удается это😘😘😘😘😘», Мне вот кажется, что чего-то не хватает, ух, чертовка просто❤️👌👏», «Весьма аппетитно😍🔥👍», «Все для любви», «У тебя отличные ноги».

До этого Сьюзи покорила видом в постели без лифчика и в одном крошечном нижнем белье, совсем не прикрывающим ее достоинство. Модель предстала в естественном виде, распустив свои длинные локоны и оставив из украшений лишь крупные серьги с множеством камней. При этом поклонники не смогли остаться равнодушными к очередному провокационному кадру знаменитости, отметив, что ее образ слишком горячий, а сама она порадовала "новыми шалостями".

Стоит отметить, что подробностей о ранней биографии модели крайне мало. Известно, что Сьюзи родилась и выросла в городе Кампинас. С детства девочка грезила о карьере телеведущей. А однажды решила, что попасть на телевизионные экраны проще, если чем-то прославиться — благодаря своей фигуре девушка и стала так знаменита.

Также, во время самоизоляции девушка, похоже, решила основательно обновить свой профиль в социальной сети и показать свои достоинства во вей красе.

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