Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", в этот раз решила удивить фанатов

Звезда зачастую публикует фото и видео, демонстрируя свою пятую точку, за которую и получила титул, передает Politeka.net. Однако в этот раз модель сделала селфи, захватив камерой не только лицо, но и свою грудь.

Совершенная Кортес позировала в маечке на тонких бретельках, которые едва удерживали ее пышные формы. Заметно, как грудь приподнялась в тесной одежде и едва не выпадает.

Модель закинула набок шелковистые волосы и смотрела в камеру. Легкий макияж, состоящий из пышных ресниц и нюдовых губ дополнил образ.

Кроме того, на пальцах красотки был светлый маникюр, что придавало некой нежности.

За пять часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель комплиментами, написав ей о том, какая она прекрасная, а, в частности, ее формы фантастические.

Отметим, сейчас на страницу звезды подписаны 2,2 миллиона пользователей сети.

Напомним, Сьюзи Кортес надела прозрачное белье, которое выглядело на ней весьма интригующе.

Сама модель приняла провокационную позу, благодаря которой скрыла свои достоинства, но весьма заинтриговала фанатов.

Пользователи сети осыпали кумира комплиментами.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в синей одежде с большим разрезом.

Красотка лежала в кровати, а образ дополнила белой накидкой. Модель на кадрах пританцовывала под музыку, двигая телом. Кадры получились очень соблазнительными и необычными.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц выставила свои богатства в невидимом бикини

А еще Politeka писала, что хозяйку самых красивых ягодиц в мире застали врасплох

Также Politeka сообщала, что роскошная фитнес-модель Сьюзи Кортес оседлала стул и показала, на что способна