Зірка не схожа на себе

Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася перед шанувальниками ідеальною фігурою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує у себе вдома в приспущених міні-шортах і топі, елегантно задерши руки. В якийсь момент дівчина нахиляється до камери, демонструючи бездоганні форми.

Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, адже кадри українська Кардаш'ян вирішила опублікувати у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що київська модель Олена Омович, яку називають українською копією Кім Кардаш'ян, похвалилася витонченою фігурою в шкіряному корсеті.

Красуня любить відверті спокусливі речі, тому регулярно балує шанувальників яскравими фотографіями в шкіряних корсетах, комбінезонах, розкішних коротких сукнях і костюмах без білизни. На свіжому фото, яке дівчина опублікувала у себе на Instagram, вона постала із зміненим кольором волосся.

Красуня вирішила запитати у своїх фанатів, з яким кольором волосся їй було б краще – брюнеткою або блондинкою.

«Збій програми. Як краще? Блонд або Брю?», - написала Омович, опублікувавши два фото.

Варто відзначити, що багато шанувальників звернули увагу не на колір волосся моделі, а на її пишні форми, які вона ледве втиснула в чорний шкіряний корсет. Крім цього, красуня выпятила свою п'яту точку, підібравши ідеальний ракурс для фото.

Нагадаємо, що Олена Омовчи в дірявих штанях звела з розуму безсоромними виглядом: "Максимальну насолоду".

Як повідомляла Politeka, Омович вразила уяву міні-сукнями, які нічого не приховують: "Сподобалося?".

Також Politeka писала, що Омович блиснула неймовірними формами без білизни: "Навіщо себе так спотворювати?".