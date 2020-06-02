Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, позувала на камеру в різних вбраннях

Красуня продемонструвала фігуру в спокусливих сукнях і не тільки, повідомляє Politeka.net. Модель опублікувала гаряче відео у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах українська зірка спочатку постає в білизні ніжно-рожевого кольору, а далі показує на собі різні сукні.

Вбрання мали глибокі декольте, відкриту спину, пікантні вирізи і так далі.

"Вантажу відео, зроблене до карантину😅Яке плаття з 5 сподобалося?... Голосуємо в коменти 👇🏻 Мені чомусь здається, що я зараз худіша 😂🤔", - підписала модель.

Всього за сім хвилин кадри подивилися понад 5000 разів.

"як завжди - богиня", "погладшала чи що? Так краще)", "Зараз худіше і справді 😍🔥❤️", "Труси видно , це нормально. ?", "Ось це фігура 😍🤤🤤🤤🤤😘😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович показала на собі костюм блакитного кольору.

Топ мав незвичайний крій, ззаду він відкривав спину красуні, а також зав'язувався на спині. Модель спустила топ з плечей для більшої відвертості.

Волосся вона забрала у високий пучок, випустивши кілька пасом біля обличчя.

Раніше повідомлялося, що Альона Омович позувала на своєму ліжку в дуже оригінальному вбранні. На ній - чорні трусики-стрінги з високою посадкою, моделі дозволяють продемонструвати свої ідеальні сідниці, а також вільний блискучий топік, що ледь прикриває пишні груди красуні.

Нагадаємо також, що Альона Омович постала в штанях і білому топі. Зірка позувала в профіль, вигнувшись, щоб продемонструвати перед камерою підтягнуту п'яту точку.

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