Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, постала в мереживній сукні
Зірка любить розбурхувати свідомості у неймовірних нарядах, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель постала в міні-сукні тілесного кольору з чорним мереживом.
Наряд був настільки коротким, що здавалося ось-ось оголить найінтимніше. Крім того, красуня застигла в інтригуючій позі: вона розставила ноги, спершись об туалетний столик: "Тут дуже спекотно".
На ногах Олени були босоніжки з довгим чорним мереживом, в колір сукні. Було таке відчуття, що це ботфорти.
Модель розпустила довге рівне волосся, і трохи відігнулася назад.
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Не можна не помітити, наскільки Омович струнка. Пишні груди, тонкі талія і ніжки - фігура зірки просто заворожує.
Оскільки знімок був оприлюднений в сториз, його ніхто не прокоментував і відкрито, а також він не зібрав багато лайків. Можливо, свої хвалебні повідомлення красуні слали в особисті повідомлення.
Нагадаємо, Олена Омович позувала у себе вдома в приспущених міні-шортах і топі, елегантно задерши руки.
В якийсь момент дівчина нахиляється до камери, демонструючи бездоганні форми.
Раніше повідомлялося, що Альона Омович постала із зміненим кольором волосся, завдяки фільтру.
Красуня вирішила запитати у своїх фанатів, з яким кольором волосся їй було б краще.
Однак деякі шанувальники звернули увагу не на колір волосся моделі, а на її пишні форми.
Нагадаємо також, що Альона Омович позувала в прозорих штанях з величезними вирізами, які показують всі достоїнства красуні.
Зірка доповнила образ чорним блискучим топом, який підкреслив пишні форми.
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