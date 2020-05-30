Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала жаркий образ біля столу

На кадрах Омович позує в прозорих штанях з величезними вирізами, які показують всі достоїнства красуні. Олена доповнила образ чорним блискучим топом, який підкреслив пишні форми. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним й задерла ногу, позуючи біля столика з дзеркалом. Фото вийшло максимально гарячим і спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли похвалити Олену за фігуру або написати інші коментарі. Все через те, що Омович викинула фото в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "Максимальне задоволення".

Раніше ми повідомляли, що українська модель Олена Омович здивувала формами в одному лише мереживі.

Цього разу дивно струнка модель розбурхала видом в тонких рожевих мереживах, якими підкреслила пишні форми. Дівчина знає, як незвично виглядає її фігура, тому не соромиться її демонструвати. На цей раз вона викликала бурхливу реакцію в мережі, оскільки не посоромилася постати в білизні перед відкритим балконом.

Повідомлялося, що відома українська модель Олена Омович показала сміливий образ, який нічого не приховав.

На фото Омович позує в білому бікіні, яке майже нічого не прикрив. Вузенькі смужки закрили тільки найпотаємніше і підкреслили пишні форми красуні. Олена сиділа на ліжку і спокусливо дивилася на камеру. Фотографія вийшла дуже запеклою та цікавою.

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