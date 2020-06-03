Шоумен і співак Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, опублікував незвичайний кадр із свіжої фотосесії

На своїй сторінці в Instagram чоловік опублікував фото, на якому постав дуже серйозним і замисленим, передає Politeka.net. Ревва сидів на стільці, спершись об його спинку. Він дивився прямо в кадр. При цьому артист був серйозним і не посміхався, що надало особливої пікантності його фото.

«Ой, чую, чую, скоро заспіваю вам і станцюю... Чекаєте?», - анонсував Ревва новий трек.

Несподіване визнання артиста, який весь карантин провів зі своєю родиною, викликало справжній фурор в мережі. Шанувальники стали писати про те, як сильно вони люблять його творчість. Популярна співачка Світлана Лобода не пройшла повз фото Ревви, написавши у нього в коментарях: «Звичайно ж». Крім цього, співачка залишила в коментарях у нього сердечка.

«Дааа! Мої діти тащаться від ваших треків», «Дуже-дуже чекаємо», «Звичайно чекаємо, вже хочеться відірватися під новий хіт», «Синочок дуже чекає ваших нових пісень», «мені подобаються ваші пісні! Успіхів Вам у творчості! чекаю нових хітів!», «Красунчик. Звичайно необхідно співати і танцювати», «Ой як чекаємо», - пишуть користувачі мережі.

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