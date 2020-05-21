Шоумен і співак Олександр Ревва, якого всі знають під псевдонімом Артур Пиріжків, опублікував спекотне фото зі зйомок останнього кліпу

Артист, як відомо, любить вражати публіку кадрами, ділитися цікавими відео з курйозами зі зйомок і вражати сімейними фотосесіями. В цей же раз похвалився Олександр закадровим фото, зроблених під час роботи над новим кліпом. Причому увагу фанатів привернула молода красуня, що сидить на байку біля чоловіка, пише Politeka.net.

Так, в цей раз чоловік показав новий, раніше не показаний зі зйомок кадр, на якому разом з молодою красунею захопив видом фанатів.

«Не можу придумати назву до цього фото.. Допоможіть!!! #ааааа», - написав під знімком співак.

Ось що відповіли фанати артиста:

«Харлей Пиріжків😂👏!!!», «Квадракоптер нннужен?», «Покажи мене ще раз🤣», «Завадив🤣🤣🤣🤣🤣», «Примарний гонщик 3», «Попроси Гаріка, він майстер))))», «А може це ароматизатори для мотоцикла ?», «"Дайте встану, подивлюся-чи добре я лежу!")))», «З Марго Роббі і Илоном Маском», «Смажимо на мопеді», «Це мій ангел і в моїх руках!!!», «Вогонь яка фотка!», «Раз, два, три...початок гри😋», «Ногу сильніше згинай 😂», «Дружина мого брата».

До цього також артист опублікував знімок, на якому він з родиною позував за столом на бордовому тлі. Сімейство вбрання вдягнула червоних відтінків.

Артист сів посередині, показуючи кастет на руці. Дочки були з боків столу, а дружина артиста - стояла, тримаючись за плече чоловіка. Посередині знаходилися різні аксесуари.

"найголовніші цінності в житті - це Сім'я і Здоров'я рідних і близьких!!! Останнім часом особливо це розумієш. З Днем Сім'ї!!! Будьте здорові!!! ❤️🙏🏼 #семьяРА #сидимдомааааа", - підписав знімок Пиріжків.

За годину пост зібрав майже 20 тисяч лайків та коментарів. Варто зазначити, що від позначки "Подобається" не втрималася сама Софія Ротару.

"Моя мрія, щоб такий талановитий чоловік, як Артур Пиріжків написав мені, я буду кричати ура на все місто!!!! Ви найкращий в усьому світі!!! Я вас обожнюю ❤️❤️❤️❤️❤️", "Олександре, у вас дуже мила родина😍 (Щастя, радості вашій родині !!!!👍👍", "Як з картинки❤️", "З Днем Сім'ї❤️", "Зі святом !!!💕🌷здоров'я, щастя, любові!", "Обожнюю", - написали користувачі мережі.

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