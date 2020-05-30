Дружина російського співака Олега Газманова розкрила, як трохи не позбувся життя гуморист Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков

Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла в своєму Instagram-акаунті. Як виявилося приїхавши на музичний фестиваль "Нова хвиля" в 2019 році, Олександр Ревва і його дружина Анжеліка вирішили відпочити, тому вирушили на пляж.

Компанію їм склали Олег і Марина Газманови, які люблять активні види спорту. Артисти та їхні дружини взяли дошки для серфінгу з веслами і кинулися у відкрите море.

Під час плавання на дошках, Ревва і Газманови весело проводили час, розповідали один одному про пригоди, пов'язані з таким видом спорту. Нічого не віщувало біди, як раптом хвилі почали збивати з ніг. Першими на берег вибралися Газманови. Олександр і Анжеліка залишилися в морі.

Анжеліка змогла вчепитися за дошку, а Олександра теж скинуло у воду. «Його змило хвилею», – пояснив Газманова в своєму instagram-акаунті.

Олег кинувся за ними, але Ревва в результаті зміг обійтися без їх допомоги. Марина зізналася, що всі страшенно перелякалися за його життя, але Ревва проявив себе справжнім чоловіком: «Йому не потрібні були рятувальники».

«Саша плив сам і тягнув свою дошку. Ми дуже нервували на березі. Олег побіг за рятувальниками , яких , коли не треба було. Але Ревва - справжній чоловік, йому не потрібні були рятувальники», - підсумувала дружина Газманова.

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