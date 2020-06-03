Українську актрису Ксенію Мішину обрали головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка"
Про це красуня повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. 30-річна зірка стане першою дівчиною, якій належить знайти свою любов серед 25 чоловіків, які захочуть познайомитися з нею в рамках проекту.
Мішина, в першу чергу, відома по своїй ролі в серіалі «Кріпосна». Вона зіграла головну антагоністку фільму – Лідію Шефір. Ця роль принесла їй любов і обожнювання публіки.
Але як відомо, Ксенія не відразу досягла успіху. Вона приїхала вчитися в Київ з Севастополя. У 2007 році їй навіть присвоїли звання віце-міс на конкурсі краси «Севастопольська красуня». В столиці у неї з'явився чоловік, за якого вона збиралася заміж, але, будучи вагітною, актрисі довелося втекти від нього до батьків. Мішина перервала навчання, але через деякий час повернулася, щоб здійснити свою мрію – стати актрисою.
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На рахунку актриси безліч ролей у серіалах і кіно. Вона засвітилася в «Голій правді» зі Славою Камінською, «Спокусі», «Жіночих секретах», «На лінії життя».
Широко відомою вона стала після участі і перемоги у популярному шоу «Танці з зірками». До речі, під час проекту, їй приписували роман з Володимиром Остапчуком і Женею Котом.
Ксенія самостійно виховує 8-річного сина Платона. Дівчина зізналася, що щиро вірить, що зможе знайти щастя на проекті.
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