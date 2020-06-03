Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане першою героїнею шоу «Холостячка», показала достоїнства своєї фігури

У себе в Instagram  красуня регулярно публікує розкішні фото з пляжів, зйомок і проектів, у яких вона бере участь, передає Politeka.net.

Ксенія Мішина прославилася завдяки яскравій ролі в серіалі «Кріпостна», яка багатьом запам'яталася. Там вона зіграла неймовірної краси дворянку, яка, втім, мала дуже злий характер.

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Після успіху серіалу зірку запросили у популярний проект «Танці з зірками». Її партнером по шоу став хореограф Женя Кот, з яким Мішиній приписували роман. Через те, що дівчина самотня, їй також приписували інтрижку з телеведучим Володимиром Остапчуком. Сама актриса ці чутки заперечувала. Мішиній вдалося перемогти в шоу, вона навіть обійшла неймовірно талановиту гімнастку Ганну Різатдінову, якій дісталося друге місце.

Зараз актриса знімається у різних українських серіалах і фільмах. Нещодавно стало відомо, що її обрали для нового шоу «Холостячка». Це аналог популярного проекту «Холостяк», де один чоловік шукає любов серед багатьох красунь. Тепер дівчина буде вибирати собі чоловіка з 25 кандидатів на її руку і серце. Актриса вважає, що на проекті реально знайти любов.

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