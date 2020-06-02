За серце першої української «холостячки» Ксенії Мішиної вирішив поборотися автор «Кварталу 95»

Про це повідомляє «Апостроф».

«Вважаю, що просто так задарма отримувати бритву, пінку для гоління, шкарпетки, – це класне відчуття. Тому я вирішив – йду брати участь в шоу "Холостячка". Мішина, зустрічай! Я йду в сезон», - сказав він.

Уточнимо, що мова йде про автора «Квартал 95», а також зірка «Ліги Сміху» з команди «Луганська збірна» Олександрі Эллерте.

Як відомо, у чоловіка 34 роки і у нього вже є дочка. Чоловік є не тільки актором і сценаристом, а і професійним ведучим.

Як повідомлялося раніше, 30-річна українська актриса, зірка серіалу "Фортечна" і переможниця «Танців з зірками» Мішина Ксенія відверто розповіла про проблеми в особистому житті.

Зірка розговорилася в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна». Як відомо, Мішина вибрали першою дівчиною, яка буде головною героїнею шоу «Холостячка». Це жіночий варіант популярного шоу «Холостяк». Тільки тепер чоловіки будуть боротися за серце красуні, а не навпаки.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія засвітила найсоковитіші ракурси в купальнику: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, зірка «Кріпосної» стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

Також Politeka писала, що Мішина Ксенія поділилася особистим і поплатилася, мережа кипить: «Про, улюблений Волочкової».