View this post on Instagram

Мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют равные права. Мы можем занимать одинаковые должности, добиваться высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей. Сегодня состоялось пост-шоу 10 сезона романтического реалити Холостяк, во время которого рассказали важную для меня новость. @stbua объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской #Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро. P.S. Всю дополнительную информацию СТБ расскажет совсем скоро. А пока идет кастинг мужчин. На сайте @stbua можно заполнить анкету.