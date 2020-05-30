Вчора відбулося довгоочікуване пост-шоу десятого сезону «Холостяка», в якому оголосили важливу новину

Як з'ясувалося з короткого анонсу, на українському телебаченні з'явиться нове шоу «Холостячка», в якому тепер шукати свою любов буде не чоловік, а жінка. Вже відома і головна героїня першого сезону. Нею виявилася знаменита актриса, зірка серіалу «Кріпосна» і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ксенія Мішина, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Ксенія розповіла, що у сучасному світі повинна бути можливість виражатися не тільки чоловікам, але й жінкам в рівній мірі.

Вона тридцятирічна мама, яка встигла стати цілим відкриттям для українського кіно, своєю харизмою вона підкорила в серіалі «Кріпосна», а історією з життя зворушила шанувальників. Мішина сама себе забезпечує, піклується про сім'ю і 8-річного сина. Але також вона хоче знайти опору і підтримку, тому погодилася на участь у шоу.

«Ми живемо в країні, де чоловіки і жінки мають рівні права. Ми можемо займати однакові посади, досягати висот, маємо право голосу. Ми живемо в прекрасний час великих можливостей.

Я стала першою українською #Холостячкой. Для мене це і честь, і хвилювання.

Випереджаючи ваші питання - так, я дійсно вірю, що любов можна зустріти скрізь. І на проекті, в тому числі. Я звикла до камер. Вони - величезна частина мого життя. Але в цей раз на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню. Звичайно, мені хвилююче відкриватися перед мільйонами глядачів, тому я сподіваюся на вашу підтримку, теплі слова і до зустрічі зовсім скоро», - написала майбутня «холостячка» на своїй сторінці в Instagram.

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