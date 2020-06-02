30-річна українська актриса, зірка серіалу "Кріпостна" і переможниця «Танців з зірками» Ксенія Мішина відверто розповіла про проблеми в особистому житті

Як передає Politeka.net, зірка розговорилася в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна». Як відомо, Мішину вибрали першою дівчиною, яка буде головною героїнею шоу «Холостячка». Це жіночий варіант популярного шоу «Холостяк». Тільки тепер чоловіки будуть боротися за серце красуні, а не навпаки.

У зв'язку з новим проектом до актриси прикута увага громадськості. У неї знову беруть інтерв'ю і розглядають під мікроскопом її особисте життя. Так, в останньому інтерв'ю вона зізналася, що батько її дитини був справжнім тираном. Ксенія і раніше говорила, що розлучилася з батьком свого сина, але докладно обговорювати цю ситуацію відмовлялася. Зараз же вона розповіла, що почала зустрічатися з чоловіком-бізнесменом ще в студентські роки. Він був старше її, їхні стосунки розвивалися дуже стрімко.

Коли актриса завагітніла, чоловіка немов підмінили. Незважаючи на призначену дату весілля, Мішина вирішила втекти від нареченого на 7-му місяці вагітності. Вона поїхала в Крим до батьків.

«Людина просто змінилася і стала огидно себе вести. І я зрозуміла, що я терпіти це не буду», - заявила актриса.

Вона також зізналася, що через чотири роки він приїхав п'яний до неї на виставу і побив її.

«Йшов спектакль, я вийшла з вистави і мене просто спустили зі сходів. Ну і все, і пропав», - зазначила зірка.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія засвітила найсоковитіші ракурси в купальнику: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, зірка «Кріпосної» стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

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