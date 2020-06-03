У нее был непростой путь к успеху

Украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка"

Об этом красотка сообщила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. 30-летняя звезда станет первой девушкой, которой предстоит найти свою любовь среди 25 мужчин, которые захотят с ней познакомиться в рамках проекта.

Мишина, в первую очередь, известна по своей роли в сериале «Крепостная». Она сыграла главную антагонистку фильма – Лидию Шефир. Эта роль принесла ей любовь и обожание публики.

Но как известно, Ксения не сразу добилась успеха. Она приехала учиться в Киев из Севастополя. В 2007 году ей даже присвоили звание вице-мисс на конкурсе красоты «Севастопольская красавица». В столице у нее появился мужчина, за которого она даже собиралась замуж, но, будучи беременной, актрисе пришлось сбежать от него к родителям. Мишина прервала учебу, но через время вернулась, чтобы исполнить свою мечту – стать актрисой.

На счету актрисы множество ролей в сериалах и кино. Она засветилась в «Голой правде» со Славой Каминской, «Соблазне», «Женских секретах», «На линии жизни».

Широко известной она стала после участия и победы в популярном шоу «Танці з зірками». Кстати, во время проекта ей приписывали роман с Владимиром Остапчуком и Женей Котом.

Ксения самостоятельно воспитывает 8-летнего сына Платона. Девушка призналась, что искренне верит, что сможет найти счастье на проекте.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.

Также Politeka сообщала, что за сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!".