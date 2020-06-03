Дочка легендарної співачки Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза вийшла прогулятися на вулицю в осінньому вбранні

Свіже фото в Instagram оприлюднив її батько, передає Politeka.net. Дівчинка була одягнена в чобітки, куртку і шапку. Ліза гуляла в саду зі скошеною травою, де побачила одну єдину квітку, що вижила. Максим Галкін сфотографував дівчинку біля квіточки. Вона мило дивилася в кадр.

«Квітку знайшла», - підписав фото Галкін.

За дві години фото зібрало понад 160 тисяч лайків. Не стрималася популярна співачка Наташа Корольова і теж залишила лайк під фото дівчинки. В коментарях шанувальники коміка стали дивуватися, чому Ліза одягнена так тепло. Багато хто дивувався, невже в Москві так холодно, що потрібно одягати дитину в осінні речі. Крім цього, під фото залишили багато компліментів.

«Діти – квіти життя! Чарівна квіточка», «Вона сама схожа на квітку», «Яка класна Лізонька, і яка класна фотка», «Маргаритка», «Вона сама - справжня квіточка! Захоплююся цією дівчинкою! В ній приховано величезну кількість талантів! Щастя їй», «Це у вас так похолодало, що Ліза у чобітках», «Сама як квітка .. аленька», «Заюшка така мила», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що діти Пугачової і Галкіна пішли у відрив, кадри погрому потрапили в мережу: «Ось витівники».

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