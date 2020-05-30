Донька Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза показала, як виглядає в королівському образі

На фото білява дівчинка стояла у картатому платті, поки її знімали по пояс. Дівчинка посміхалася на камеру, показуючи білі зубки, впевнено тримаючись під час фотозйомки. Фотографія вийшла дуже цікавою і тут Ліза схожа на диснеївську принцесу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"В образі диснеївськії принцеси", - написав адміністратор сторінки Лізи під фото.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків за півгодини і написали безліч коментарів:

"Очаровашечка", "Білява Жази", "мила така білосніжка, обожнюю", "Ліза, ти просто ангельський квіточка", "Гордість мами і тата", "Краса", "Лялька", "Копія мами", "Дуже красива у вас дочка", "Скільки шарму в цій маленькій дівчинці, красотуля", "Просто красуня, а ще й дуже розумна дівчинка!!!!", "Дитина з пробірки".

Раніше ми повідомляли, що прихильників Алли Пугачової і Максима Галкіна вразило сумне фото їх дочки Лізи.

На фото маленька Єлизавета Галкіна сидить у розкішному кріслі, більше схожому на королівський трон. Меблі прикрашені різьбленням і позолотою і виглядає дуже дорого.

Дівчинка буквально потопає в кріслі. Вона позує в червоному платті і з двома хвостиками на голові, зав'язаними червоними бантами в тон наряду.

Нагадаємо, Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза

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