Спадкоємці Максима Галкіна та Алли Пугачової розкрили всю суть міжнародного Дня захисту дітей

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію шоумен Максим Галкін зробив у своєму мікроблозі Instagram.

Зокрема, він опублікував відеоролик, на якому Ліза і Гаррі Галкины розповіли, навіщо відзначають міжнародний День захисту дітей.

За словами зоряних спадкоємців, у цей день потрібно "захищати дітей від дорослих".

На питання примадонни Алли Пугачової, яка для святкового відеоролика одягла розкішний шкіряний плащ, про те, хто буде їх захищати, Ліза Галкіна відповіла наступне: "Тато, залиш нас самим собі!".

"Алла Борисівна - красуня", "Диваки!", "Зі святом, ви круті", "Гарна сім'я", "Оригінально!", "Які солодкі", "Яка чудова сім'я", "Клас, які милі у вас діточки! Здоров'я, щастя і добра вам і вашій родині", "Ви прям тут як дід..а Алла відмінно виглядає", "Чудова малеча!", "Такі пупсики", "Які ви чудові", "Зі святом, шановні очаровашечки!", - написали шанувальники в коментарях під відеороликом Галкина.

Раніше ми повідомляли, що прихильників Алли Пугачової і Максима Галкіна вразило сумне фото їх дочки Лізи.

На фото маленька Єлизавета Галкіна сидить у розкішному кріслі, більше схожому на королівський трон. Меблі прикрашені різьбленням і позолотою і виглядає дуже дорого.

Дівчинка буквально потопає в кріслі. Вона позує в червоному платті і з двома хвостиками на голові, зав'язаними червоними бантами в тон наряду.

Нагадаємо, Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза

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