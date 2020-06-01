Спадкоємці Максима Галкіна та Алли Пугачової розкрили всю суть міжнародного Дня захисту дітей
Про це пише Politeka.net.
Відповідну публікацію шоумен Максим Галкін зробив у своєму мікроблозі Instagram.
Зокрема, він опублікував відеоролик, на якому Ліза і Гаррі Галкины розповіли, навіщо відзначають міжнародний День захисту дітей.
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За словами зоряних спадкоємців, у цей день потрібно "захищати дітей від дорослих".
На питання примадонни Алли Пугачової, яка для святкового відеоролика одягла розкішний шкіряний плащ, про те, хто буде їх захищати, Ліза Галкіна відповіла наступне: "Тато, залиш нас самим собі!".
"Алла Борисівна - красуня", "Диваки!", "Зі святом, ви круті", "Гарна сім'я", "Оригінально!", "Які солодкі", "Яка чудова сім'я", "Клас, які милі у вас діточки! Здоров'я, щастя і добра вам і вашій родині", "Ви прям тут як дід..а Алла відмінно виглядає", "Чудова малеча!", "Такі пупсики", "Які ви чудові", "Зі святом, шановні очаровашечки!", - написали шанувальники в коментарях під відеороликом Галкина.
Раніше ми повідомляли, що прихильників Алли Пугачової і Максима Галкіна вразило сумне фото їх дочки Лізи.
На фото маленька Єлизавета Галкіна сидить у розкішному кріслі, більше схожому на королівський трон. Меблі прикрашені різьбленням і позолотою і виглядає дуже дорого.
Дівчинка буквально потопає в кріслі. Вона позує в червоному платті і з двома хвостиками на голові, зав'язаними червоними бантами в тон наряду.
Нагадаємо, Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза
А ще Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна перетворилася в гімнастку і похвалилася талантом
Також Politeka повідомляла, що Галкін засвітив небезпечні розваги дітей в їх з Пугачовою "замку"