Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна похвалилися своїм талантом до кунг-фу

Відео з новими витівками малюків поділився у своєму Instagram Галкін. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Ліза анонсує виступ «кращого» майстра кунг-фу, яким виявляється її брат Гаррі. Діти вирішили розіграти сценку, в якій хлопчик повинен був продемонструвати свій талант до бойових мистецтв. Для цього він розбивав об свою голову блоки пінопласту, уявляючи, що це справжні дошки.

Те, що відбувається явно розвеселило Лізу. Під кінець відео дівчинка вже не могла стояти від сміху.

«Ось воно безтурботне дитинство!», «Гуморний Гарік є в кого», «У Лізочки сміх просто чарівний», «До сліз у Лізи дуже заразливий сміх», «Гаррік, сонечко, бережи голову налякав», «Ось витівники», «Який чудовий вік», «Два сонечка», «Лиш би до цегли не дійшло», - пишуть люди в коментарях до ролика.

До цього ми писали, що спадкоємці Максима Галкіна та Алли Пугачової розкрили всю суть міжнародного Дня захисту дітей.

Відповідну публікацію шоумен Максим Галкін зробив у своєму мікроблозі Instagram.

Зокрема, він опублікував відеоролик, на якому Ліза і Гаррі Галкіни розповіли, навіщо відзначають міжнародний День захисту дітей.

За словами зоряних спадкоємців, у цей день потрібно "захищати дітей від дорослих".

Нагадаємо, діти Пугачової і Галкіна здивували поведінкою на святі дочки екс-коханця співачки.

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