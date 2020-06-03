Дочь легендарной певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вышла прогуляться на улицу в осеннем наряде

Свежее фото в Инстаграм опубликовал ее отец, передает Politeka.net. Малышка была одета в сапожки, куртку и шапку. Лиза гуляла в саду со скошенной травой, где увидела один единственный выживший цветок. Максим Галкин сфотографировал девочку около цветочка. Она мило смотрела в кадр.

«Цветок нашла», - подписал фото Галкин.

За два часа фото собрало более 160 тысяч лайков. Не сдержалась популярная певица Наташа Королева и тоже оставила лайк под фото малышки. В комментариях поклонники комика стали удивляться, почему Лиза одета так тепло. Многие удивлялись, неужели в Москве так холодно, что нужно одевать ребенка в осенние вещи. Кроме этого, под фото оставили много комплиментов.

«Дети – цветы жизни! Прелестный цветочек», «Она сама похожа на цветок», «Какая классная Лизонька, и какая классная фотка», «Маргаритка», «Она сама - настоящий цветочек! Восхищаюсь этой девочкой! В ней скрыто огромное число талантов! Счастья ей», «Это у вас так похолодало, что Лиза в сапожках», «Сама как цветок .. аленький», «Заюшка такая милая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дети Пугачевой и Галкина ушли в отрыв, кадры погрома попали в сеть: «Вот затейники».

А еще Politeka писала, что дети Пугачевой и Галкина удивили поведением на празднике дочки экс-любовника певицы: "Лиза наигранная стала".

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