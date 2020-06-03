Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", з'явилася в гарячому образі

Красуня не втомлюється публікувати фото, на яких демонструє свої принади, передає Politeka.net. На одних з останніх знімків від зірки неможливо відірватися: "Богиня не інакше".

На першому знімку модель з'явилася в масці з заячими вушками. Красуня розкрила рот і приставила до язика палець, при цьому пильно дивлячись у камеру.

За дві години пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі здивувалися відвертості її фото і написали масу компліментів.

Трохи пізніше Кортес опублікувала кадр в сукні тілесного кольору. Наряд обтягнув соковиті форми красуні. Глибоке декольте додало пікантності образу.

Головну гордість - свою п'яту точку, завдяки якій Сьюзі отримала титул, вона розмістила на ручку крісла в літаку.

Образ Кортес був доповнений різними прикрасами.

Зірка розпустила волосся і дивилася в камеру.

Фото за годину отримало понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що красуні дуже личить такий ніжний образ.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес показала тренування на тренажері. Зірка повернулася спиною до камери, показуючи п'яту точку в коротеньких шортах.

Красуня качала м'язи, демонструючи п'яту точку. Тренування вийшло максимально спекотним.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в білій мереживній білизні, доповнивши образ панчохами, які були закріплені бретельками на талії.

Модель стала на коліно і дивилася у вікно літака. Фотографія вийшла дуже спокусливою.

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