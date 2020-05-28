Известная модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц мира, похвасталась другими сочными местами
На фото Кортес показала себя в черном белье из веревочек и латексном пиджаке, дополнив образ стильными серьгами. Волосы Сьюзи собрала в хвост, а сама смотрела дерзким взглядом в объектив. Красавица взялась за веревочки трусиков и потянула их вверх, добавляя фотографии еще большей пикантности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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"Изысканная", "Привет, ты мамочка-богиня", "Милая кукла", "Красивая принцесса", "Прекрасно", "Привет", "Я вижу рога над твоей головой, ты разбогатеешь на том, что дал тебе Иисус", "Боже мой".
Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортес показала, за что получила громкий титул.
В этот раз Сьюзи покорила видом в постели без лифчика и в одном крошечном нижнем белье, совсем не прикрывающим ее достоинство. Модель предстала в естественном виде, распустив свои длинные локоны и оставив из украшений лишь крупные серьги с множеством камней.
Напомним, обладательница самых красивых ягодиц показала, чем покоряет сердца
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