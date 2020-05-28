Известная модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц мира, похвасталась другими сочными местами

На фото Кортес показала себя в черном белье из веревочек и латексном пиджаке, дополнив образ стильными серьгами. Волосы Сьюзи собрала в хвост, а сама смотрела дерзким взглядом в объектив. Красавица взялась за веревочки трусиков и потянула их вверх, добавляя фотографии еще большей пикантности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и поставили несколько комментариев:

"Изысканная", "Привет, ты мамочка-богиня", "Милая кукла", "Красивая принцесса", "Прекрасно", "Привет", "Я вижу рога над твоей головой, ты разбогатеешь на том, что дал тебе Иисус", "Боже мой".

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес порадовала горячим снимком.

Кортес поразила красотой в серебряном бикини. Груди едва держались в крохотном лифчике. Сверху звезда накинула нечто похожее на болеро.

Модель присела, расставив ноги. Ее упругий пресс напрягся и показались кубики. Трусы были на высокой посадке и едва не прикрывали пупок.

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортес показала, за что получила громкий титул.

В этот раз Сьюзи покорила видом в постели без лифчика и в одном крошечном нижнем белье, совсем не прикрывающим ее достоинство. Модель предстала в естественном виде, распустив свои длинные локоны и оставив из украшений лишь крупные серьги с множеством камней.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц показала, чем покоряет сердца

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