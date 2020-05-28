Известная звезда Сьюзи Кортес, обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала в необычном образе свою красоту

На фото Кортес позирует в белом кружевном белье, дополнив образ чулками, которые были закреплены бретельками на талии. Сьюзи стала на коленки в позе собачки и смотрела в окно самолета. Фотография получилась максимально соблазнительной и жаркой. Об этомм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев под публикацией:

"Ух, хорошая", "Врожденная", "Готовая", "Оставайся такой, дорогая", "Зачетный орешек".

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес предстала в горячем образе.

Так, на одном из последних снимков красотка предстала в футболке, которую игриво приподняла.

Звезда позировала на стуле, демонстрируя формы, в частности, свои подкаченные ножки. Модель активно занимается спортом, что видно по ее подтянутому телу, а ноги у нее буквально "стальные".

Сообщалось, что фитнес-модель Сьюзи Кортез показала «золотую» гордость.

Так, модель позирует спиной на камеру, а ее тело покрыто золотой краской. Естественный цвет кожи остался лишь на голове Кортез. Несмотря на то, что снимок модель никак не подписала, ее поклонники пришли в восторг от невероятного тела купира.

«Истинное наслажденье», «идеальная», «бомбезные формы», ну что за красота, улет», «тело мечты», «божественная», - пишут они.

Напомним, роскошная фитнес-модель Сьюзи Кортес оседлала стул и показала, на что способна

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