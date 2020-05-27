Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", предстала в стильных образах
Звезда часто публикует горячие фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз она представила два откровенных фото с разницей в час.
Так, на первом снимке красотка позировала лежа, в обтягивающем топе с пикантным вырезом. Топик обтянул и подчеркнул пышную грудь красотки.
Оголенный пресс с кубиками поражает красотой и ей, действительно, нечего стесняться.
Модель приложила руку к штанам, а вторую - вытянула перед собой, чтобы сделать селфи.
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На другом снимке Кортес позировала в крохотных, почти невидимых, трусиках-бикини. Также вверху виднелись тонкие лямки лифчика. Сверху красотка надела серебристую крутку.
На ногах невозможно не заметить высокие ботфорты на каблуках.
Два снимка моментально собрали примерно 11 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали модель приятными словами, утверждая, что она достойна только восхищения.
Напомним, Сьюзи Кортес предстала сидящей спиной к фотографу, эффектно выгнувшись, и выставив ягодицы.
Звезда позировала на мягком стуле, держа в руке мяч. На ножки красотка надела гетры.
"Когда карантин закончится, я буду жить в США и полгода работать на телевидении в Майами", - написала звезда.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала в синей одежде с большим разрезом.
Красотка лежала в кровати, а образ дополнила белой накидкой. Модель на кадрах пританцовывала под музыку, двигая телом.
Фанаты посмотрели видео почти 20 тысяч раз за несколько часов и написали множество комментариев.
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