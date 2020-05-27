Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", предстала в стильных образах

Звезда часто публикует горячие фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз она представила два откровенных фото с разницей в час.

Так, на первом снимке красотка позировала лежа, в обтягивающем топе с пикантным вырезом. Топик обтянул и подчеркнул пышную грудь красотки.

Оголенный пресс с кубиками поражает красотой и ей, действительно, нечего стесняться.

Модель приложила руку к штанам, а вторую - вытянула перед собой, чтобы сделать селфи.

На другом снимке Кортес позировала в крохотных, почти невидимых, трусиках-бикини. Также вверху виднелись тонкие лямки лифчика. Сверху красотка надела серебристую крутку.

На ногах невозможно не заметить высокие ботфорты на каблуках.

Два снимка моментально собрали примерно 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель приятными словами, утверждая, что она достойна только восхищения.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала сидящей спиной к фотографу, эффектно выгнувшись, и выставив ягодицы.

Звезда позировала на мягком стуле, держа в руке мяч. На ножки красотка надела гетры.

"Когда карантин закончится, я буду жить в США и полгода работать на телевидении в Майами", - написала звезда.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала в синей одежде с большим разрезом.

Красотка лежала в кровати, а образ дополнила белой накидкой. Модель на кадрах пританцовывала под музыку, двигая телом.

Фанаты посмотрели видео почти 20 тысяч раз за несколько часов и написали множество комментариев.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула на камеру «золотой» гордостью

А еще Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц похвасталась достоинством в мини-шортиках

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла лишнее и устроила жару с леденцом