Українська співачка Наталя Могилевська вразила яскравим образом в розкішному платті
У себе в Instagram зірка опублікувала серію фото, на яких постала в білому платті в паєтки, передає Politeka.net. Красуня обтягла свою фігуру тонкою тканиною, виставивши напоказ свої груди в екстремальному декольте. 44-річна співачка виглядала неперевершено, вона із задоволенням позувала на камеру і насолоджувалася своїм похорошевшим тілом.
«Невловима, невагома, космічна...Приголомшлива фотосесія!», - підписала фото зірка.
За 40 хвилин пост зібрав більше 2 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Як покращала», «Всі фото дуже гарні!», «Дуже і дуже», «Яскрава, велика», «Красуня», «Наталочка - Ви наша суперзірка!», «Легка космічна», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Наталя Могилевська позувала на кухні в яскраво-рожевій сукні оригінального фасону. В руках у зірки був ніж, що додало фото особливої пікантності. Дівчина оголила зону декольте, в результаті чого всі погляди були прикуті до її грудей.
Також нещодавно Могилевська поділилася мемом зі своїм зображенням. Зірці сподобалося, як шанувальники обіграли її фотографію, додавши до неї букви з кабінету окуліста.
Нагадаємо, що розпусна Могилевська без білизни засвітила зайве в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".
А ще Politeka писала, що Могилевська засвітила бюст в екстремально глибокому декольте, несподівані кадри: «Неймовірна!».
Також Politeka повідомляла, що Могилевська в ліфчику пустилася танцювати зі шваброю, представляючи Влада Яму: "Теж лисенька", відео.