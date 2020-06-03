Українська співачка Наталя Могилевська вразила яскравим образом в розкішному платті

У себе в Instagram зірка опублікувала серію фото, на яких постала в білому платті в паєтки, передає Politeka.net. Красуня обтягла свою фігуру тонкою тканиною, виставивши напоказ свої груди в екстремальному декольте. 44-річна співачка виглядала неперевершено, вона із задоволенням позувала на камеру і насолоджувалася своїм похорошевшим тілом.

«Невловима, невагома, космічна...Приголомшлива фотосесія!», - підписала фото зірка.

За 40 хвилин пост зібрав більше 2 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Як покращала», «Всі фото дуже гарні!», «Дуже і дуже», «Яскрава, велика», «Красуня», «Наталочка - Ви наша суперзірка!», «Легка космічна», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська позувала на кухні в яскраво-рожевій сукні оригінального фасону. В руках у зірки був ніж, що додало фото особливої пікантності. Дівчина оголила зону декольте, в результаті чого всі погляди були прикуті до її грудей.

Також нещодавно Могилевська поділилася мемом зі своїм зображенням. Зірці сподобалося, як шанувальники обіграли її фотографію, додавши до неї букви з кабінету окуліста.

Нагадаємо, що розпусна Могилевська без білизни засвітила зайве в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".

А ще Politeka писала, що Могилевська засвітила бюст в екстремально глибокому декольте, несподівані кадри: «Неймовірна!».

Також Politeka повідомляла, що Могилевська в ліфчику пустилася танцювати зі шваброю, представляючи Влада Яму: "Теж лисенька", відео.