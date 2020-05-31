44-річна українська співачка Наталя Могилевська порадувала фанатів яскравою витівкою в ефірі шоу "Світське життя" з  Катериною Осадчою

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких розповіла і показала, як проводила час на карантині (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Могилевська з'явилася в студії в стильному брючному костюмі білого кольору. Піджак співачка одягла поверх ліфчика гірчичного відтінку. Красуня без тіні збентеження хизувалася білизною, всіляко підкреслюючи пружні форми.

Наталя показала Осадчій, як проводила свої карантинні будні: зі шваброю, ополоником і лійкою. Зокрема, співачка пустилася в танок зі шваброю, крутила її і гладила.

"Я не знала, що швабра може бути Владом Ямою", - влучно помітила Осадча, адже співачка у свій час брала участь у "Танцях з зірками", і її партнером був якраз Яма.

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"Так, і вона теж лисенька", - відповіла їй Могилевська.

"Спасибі «Світське життя» за прем'єру! Катя, ми чудово провели час! Твоя передача розкішне місце для прем'єри інтелігентного лакшері проекту, який прикрасить світський раут, побачення і літні вечори... Спасибі, я люблю Вас! Це дуже красиво", - повідомила Наталія.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши тисячі лайків за півгодини.

"Вауууууу 😍😍😍😍це просто шикарно !!! Дуже подобається джазова обробка !!! браво👍🏻🤩"

"Наташа, ви людина - позитив !!! Балуйте нас частіше своїми піснями.Чекаємо нових хітів 💓"

"Дуже круто!!!😍"

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Катя @kosadcha , мы прекрасно провели время! Твоя передача роскошное место для премьеры интеллигентного лакшери проекта, который украсит светский раут, свидание и летние вечера. Благодарю Вадиму Лисицу @vadimlisa за идею создания этого альбома и совместную работу над одним из самых красивых альбомов в моей жизни. Спасибо, что этот карантин превратил меня в сказочное и прекрасное творчество. Хочу поблагодарить Александра Гаркавого за реализацию нашего проекта, за оркестр, репетиции и руководство. Благодарю Александра Огневец за потрясающие оркестровки, аранжирование моих песен. Ты очень талантливый и тонкий музыкант! А также хочу поблагодарить: Кистенев Николай - Бас-гитара; Павлов Александр – Гитара; Аду Денис - Труба флюгель; Павелко Виктор - саксофоны, флейта; Гарькавый Александр – барабаны; Поль Солонар – фортепиано (Покохала Ballad); Владимир Письменный – Гитара (Покохала Ballad); Марина Чабанова - бэк вокал; Запись оркестра – Лисица Вадим, Александр Садовец Студия @nahatirecords; Запись вокала - Лисица Вадим @_foxxstudios_; Сведение, мастеринг – Лисица Вадим @_foxxstudios_; Продюсеры – Лисица Вадим, Наталия Могилевская; Спасибо, я люблю Вас! Это очень красиво. #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #світськежиття #светскаяжизнь #любовтовеликасила

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Раніше ми повідомляли, Могилевську застукали з невідомим чоловіком в Єгипті. Наталія з'явилася у відвертому вбранні: на ній була прозора кофтинка-"сіточка", крізь яку видно пишний бюст в чорному ліфчику.

Коли Могилевська помітила, що потрапила на камеру, то обурено вигукнула: "Ей ти чого знімаєш?", але потім швидко відтанула і покликала оператора, щоб показати, що ж такого цікавого вони там з напарником роблять.

"Ми монтуємо концерт "Весна", який був 5 березня у палаці "Україна" в Києві", - повідомила глядачам Наталія.

Нагадаємо, Могилевська приголомшила знімком з найбагатшою співачкою України.

Як повідомляла Politeka, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті.