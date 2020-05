View this post on Instagram

Катя @kosadcha , мы прекрасно провели время! Твоя передача роскошное место для премьеры интеллигентного лакшери проекта, который украсит светский раут, свидание и летние вечера. Благодарю Вадиму Лисицу @vadimlisa за идею создания этого альбома и совместную работу над одним из самых красивых альбомов в моей жизни. Спасибо, что этот карантин превратил меня в сказочное и прекрасное творчество. Хочу поблагодарить Александра Гаркавого за реализацию нашего проекта, за оркестр, репетиции и руководство. Благодарю Александра Огневец за потрясающие оркестровки, аранжирование моих песен. Ты очень талантливый и тонкий музыкант! А также хочу поблагодарить: Кистенев Николай - Бас-гитара; Павлов Александр – Гитара; Аду Денис - Труба флюгель; Павелко Виктор - саксофоны, флейта; Гарькавый Александр – барабаны; Поль Солонар – фортепиано (Покохала Ballad); Владимир Письменный – Гитара (Покохала Ballad); Марина Чабанова - бэк вокал; Запись оркестра – Лисица Вадим, Александр Садовец Студия @nahatirecords; Запись вокала - Лисица Вадим @_foxxstudios_; Сведение, мастеринг – Лисица Вадим @_foxxstudios_; Продюсеры – Лисица Вадим, Наталия Могилевская; Спасибо, я люблю Вас! Это очень красиво. #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #світськежиття #светскаяжизнь #любовтовеликасила