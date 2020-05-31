44-річна українська співачка Наталя Могилевська порадувала фанатів яскравою витівкою в ефірі шоу "Світське життя" з Катериною Осадчою

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких розповіла і показала, як проводила час на карантині (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Могилевська з'явилася в студії в стильному брючному костюмі білого кольору. Піджак співачка одягла поверх ліфчика гірчичного відтінку. Красуня без тіні збентеження хизувалася білизною, всіляко підкреслюючи пружні форми.

Наталя показала Осадчій, як проводила свої карантинні будні: зі шваброю, ополоником і лійкою. Зокрема, співачка пустилася в танок зі шваброю, крутила її і гладила.

"Я не знала, що швабра може бути Владом Ямою", - влучно помітила Осадча, адже співачка у свій час брала участь у "Танцях з зірками", і її партнером був якраз Яма.

"Так, і вона теж лисенька", - відповіла їй Могилевська.

"Спасибі «Світське життя» за прем'єру! Катя, ми чудово провели час! Твоя передача розкішне місце для прем'єри інтелігентного лакшері проекту, який прикрасить світський раут, побачення і літні вечори... Спасибі, я люблю Вас! Це дуже красиво", - повідомила Наталія.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши тисячі лайків за півгодини.

"Вауууууу 😍😍😍😍це просто шикарно !!! Дуже подобається джазова обробка !!! браво👍🏻🤩"

"Наташа, ви людина - позитив !!! Балуйте нас частіше своїми піснями.Чекаємо нових хітів 💓"

"Дуже круто!!!😍"

Раніше ми повідомляли, Могилевську застукали з невідомим чоловіком в Єгипті. Наталія з'явилася у відвертому вбранні: на ній була прозора кофтинка-"сіточка", крізь яку видно пишний бюст в чорному ліфчику.

Коли Могилевська помітила, що потрапила на камеру, то обурено вигукнула: "Ей ти чого знімаєш?", але потім швидко відтанула і покликала оператора, щоб показати, що ж такого цікавого вони там з напарником роблять.

"Ми монтуємо концерт "Весна", який був 5 березня у палаці "Україна" в Києві", - повідомила глядачам Наталія.

Нагадаємо, Могилевська приголомшила знімком з найбагатшою співачкою України.

Як повідомляла Politeka, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті.