Українська співачка Наталія Могилевська посміялася над собою, показавшись в образі медпрацівника

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала цікавий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця відреагувала на колаж, який зробив один з її шанувальників. На фото Наталя Могилевська стоїть у білому піджаку на голе тіло і жестом закриває одне око долонею. На співачці немає нижньої білизни, тому можна розгледіти бюст. Поруч автори мема розмістили таблицю з буквами для перевірки зору.

Варто відзначити, що Наталя Могилевська дійсно дуже схожа на лікаря або меедсестру в лікарняному халаті, а зір у окуліста перевіряють, закриваючи очей рукою. У такому образі їй в самий раз говорити: "Хто наступний на огляд?". Артистка й сама помітила цікаве схожість, про що написала в описі:

"Відмінний гумор! Поважаю і люблю своїх фанів. Дуже крутий мем! У кого ще є ідеї? Викладайте свої роботи, відзначайте мене і ставте тег #могилевскаямем Кращі роботи буду публікувати в сторі.

P. S. Вже днями чекайте від мене сюрприз! Як думаєте який?".

Користувачі соціальної мережі не залишилися байдужими до слів кумира і залишили багато кумедних коментарів:

"Классс,і на улюблену співачку можна помилуватися😍і зір перевірити😀"; "овая пісня: Наталя Могилевська - ШБ"; "Ви прекрасна. Люблю Вас і Вашу творчість💗💖💖❤️❤️"; "Наталія, ви така класна!"; "Це чудово!😂🔥".

Нагадаємо, Могилевська наплювала на вік і показала груди в екстремальному вирізі: "Жінка повинна...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в прозорому вбранні пустилася у всі тяжкі і вразила одкровенням.

Також Politeka писала, що Могилевська позбулася ліфчика і прикрила свою безсоромність білим піджаком.