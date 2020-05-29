Наталія Могилевська вразила спокусливим і одночасно лякаючим образом з великим ножем

Популярна українська співачка поділилася новим оригінальним кадром на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Могилевська позує на кухні в яскраво-рожевій сукні оригінального фасону. Наряд без бретелей підкреслює груди співачки, а об'ємні рукави-ліхтарики надають йому грайливої легкості.

Доповнити свій образ зірка вирішила вкрай небанальним аксесуаром: в руці Могилевська тримає великий ніж.

«Чому жінки вбивають?...Пишіть тут ваші версії та історії як провели карантин. Не хотілося нікого вбити?», - підписала кадр співачка.

Шанувальники активно коментують фото і відповідають на питання зірки.

«Обережно з ножиком», «Ви тут дуже красива!», «Воу жінка палегче», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що співачка посміялася над собою, поставши в образі медпрацівника. Вона опублікувала цікавий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця відреагувала на колаж, який зробив один з її шанувальників. На фото Наталя Могилевська стоїть у білому піджаку на голе тіло і жестом закриває одне око долонею. На співачці немає нижньої білизни, тому можна розгледіти бюст. Поруч автори мема розмістили таблицю з буквами для перевірки зору.

Варто відзначити, що Наталя Могилевська дійсно дуже схожа на лікаря або медсестру в лікарняному халаті, а зір у окуліста перевіряють, закриваючи очей рукою.

Нагадаємо, розпусна Могилевська без білизни засвітила зайве в образі медсестри.

Як повідомляла Politeka, Могилевська наплювала на вік і показала груди в екстремальному вирізі: "Жінка повинна...".

Також Politeka писала, що розкішна Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом: «Вау, лялечка».