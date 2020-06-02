Білий колір співачці дуже до лиця

Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська вразила сміливим вибором вбрання для виступу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Улюблені моменти…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Могилевська позує під час виступу. Як можна помітити, зірка одягла хала поверх нижньої білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Неймовірна», «вогонь!», «Прекрасна 😍 Білий колір дуже до лиця», «Стала іншою сексуальною ніжною», «шикарна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 44-річна Могилевська порадувала фанатів яскравою витівкою в ефірі шоу "Світське життя" з Катериною Осадчою.

Артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких розповіла і показала, як проводила час на карантині.

Так, Могилевська з'явилася в студії в стильному брючному костюмі білого кольору. Піджак співачка одягла поверх ліфчика гірчичного відтінку. Красуня без тіні збентеження сяяла білизною, навпаки, всіляко підкреслюючи пружні форми.

Нагадаємо, Могилевська приголомшила знімком з найбагатшою співачкою України.

Як повідомляла Politeka, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті.