Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська вразила сміливим вибором вбрання для виступу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Улюблені моменти…», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Могилевська позує під час виступу. Як можна помітити, зірка одягла хала поверх нижньої білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.
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«Неймовірна», «вогонь!», «Прекрасна 😍 Білий колір дуже до лиця», «Стала іншою сексуальною ніжною», «шикарна», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, 44-річна Могилевська порадувала фанатів яскравою витівкою в ефірі шоу "Світське життя" з Катериною Осадчою.
Артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких розповіла і показала, як проводила час на карантині.
Так, Могилевська з'явилася в студії в стильному брючному костюмі білого кольору. Піджак співачка одягла поверх ліфчика гірчичного відтінку. Красуня без тіні збентеження сяяла білизною, навпаки, всіляко підкреслюючи пружні форми.
Нагадаємо, Могилевська приголомшила знімком з найбагатшою співачкою України.
Як повідомляла Politeka, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті.