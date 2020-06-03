Популярна українська телеведуча Даша Трегубова, яка веде шоу "Х-фактор", показала спокусливі образи

Як повідомляє Politeka.net, серію нових фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина з'явилася в спокусливому образі з нафарбованими губами і накрученим волоссям. Вона дивилася в кадр, від чого її шанувальники просто сходили з розуму. Особливо гарячим вийшло фото, на якому Трегубова закрила волоссям очі, зробивши акцент на свої пухкі губи.

За годину її фото зібрало більше тисячі лайків. В коментарях зірку стали хвалити за її прекрасний образ фатальної жінки.

«Яка ж Ви прекрасна, Дарія», «Красуня», «Воу», «Даша!!! Ну яка ж ти гарна! Слів немає», «Карколомно!», «Нереально прекрасна», «Даша! Неймовірна красуня!!! Така справжня! Фото круті», «Захоплююся, неймовірно Красива», «Даша, Ви дуже гарна!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Даша Трегубова позувала на камеру в чорному платті з вражаючим декольте. Було схоже, що це кадри з тієї ж фотосесії, тільки тут телеведуча показала також частину своєї фігури, а не тільки обличчя. Всі знімки були виконані в чорно-білому форматі, що надало особливої пікантності кадру.

Нагадаємо, що Даша Трегубова засвітила принади в сукні з глибоким декольте: «Бомба».

А ще Politeka писала, що ведуча «Х-фактор» Трегубова вбила наповал відвертим образом фатальної жінки: «Дика троянда».

Також Politeka повідомляла, що Трегубова в маленькому бікіні показала, як потрібно відпочивати: «Мені добре».