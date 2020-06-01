Українська телеведуча Даша Трегубова, яка веде шоу «Х-фактор», поділилася неймовірною зйомкою

Красуня опублікувала у себе в Instagram серію нових фото, які викликали справжній фурор в мережі, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в чорне шовкове плаття і чорний піджак зверху. Їй зробили укладку, а в зачіску додали червоні троянди. Макіяж Трегубової спеціально зробили досить світлим, завдяки чому її обличчя гармоніювало з червоними трояндами і червоними губами. Красуня дивилася в кадр, одним поглядом зводячи з розуму своїх шанувальників.

«Червоні Троянди, Фіалки сині, Цукор солодкий, І ти теж», - підписала знімок зірка.

За півдня її фото зібрало більше 3 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Богиня краси», «Захват», «Гарні фото. Цікаво придумали», «Даша така гарна!», «Захоплююся її красою», «Дуже красиво, яскраво, ефектно», «Дика троянда», «Мавка», «Шикарна», «Неможливо бути такою гарною!», «Офігєть)) Можна осліпнути))) Краса - поняття вічне)», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Даша Трегубова поділилася розкішним знімком в кріслі. Дівчина вибрала для фото довге плаття з глибоким декольте. Вона закинула ногу на ногу, а сама дивилася в бік, оголивши свою спокусливу зону декольте.

Нагадаємо, що гаряча ведуча «Х-фактор» ефектно зігнулась у вбранні без білизни: «Бомба».

Як повідомляла Politeka, Трегубова в маленькому бікіні показала, як потрібно відпочивати: «Мені добре».

Також Politeka писала, що Даша Трегубова позбулася білизни і влаштувала гарячу фотосесію: "Ух і ах".