Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактор", показала спокусливі образи

На фото Даша позує в чорному платті з вражаючим декольте. Красуня на першому кадрі спокусливо поклала руку на обличчя і показала свою зовнішність максимально близько, а волосся у неї були розпатланим. На другому знімку зірка вже підняла обидві руки і дивилася в бік від камери. На третьому фото дівчину зняли не так близькоо, показуючи її фігуру по пояс. Завдяки цьому Даші вдалося передати свою спокусливість і цілеспрямованість. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все, що ви хотіли дізнатися про овнів, але боялися запитати (в каруселі)

preview нашої фотосесії", - написала Трегубова.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Дорога, ти розкішна!!!", "Ух і ах", "Хороша серія фото", "Дуже гарна дівчинка", "Богиня", "Чорно-біле фото іноді так може передати почуття,емоції,красу!", "Чудова", "Ладно, хто такі овни що про них так страшно питати? На фото, мила дівчина так відразу і не скажеш що овен", "Ой, це просто вогонь".

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Даша Трегубова, яка веде шоу «Х-фактор», з'явилася у відвертій сукні.

Дівчина обрала вбрання з дуже глибоким декольте, засвітивши свої пишні форми у всій красі. Трегубова сиділа в кріслі, виставивши вперед свої ніжки в туфлях.

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