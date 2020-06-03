Популярная украинская телеведущая Даша Трегубова, которая ведет шоу "Х-фактор", показала соблазнительные образы

Как сообщает Politeka.net, серию новых фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка появилась в соблазнительном образе с накрашенными губами и накрученными волосами. Она смотрела в кадр, от чего ее поклонники просто сходили с ума. Особенно горячим получилось фото, на котором Трегубова закрыла волосами глаза, сделав акцент на свои пухлые губы.

За час ее фото собрало более тысячи лайков. В комментариях звезду стали хвалить за ее прекрасный образ роковой женщины.

«Какая же Вы прекрасная, Дарья», «Красавица», «Воу», «Даша!!! Ну какая же ты красивая! Слов нет», «Сногсшибательно!», «Нереально прекрасна», «Даша! Невероятная красавица!!! Такая настоящая! Фото крутейшие», «Восхищаюсь, Красивая невероятно», «Даша, Вы очень красивая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Трегубова позировала на камеру в черном платье с впечатляющим декольте. Было похоже, что это кадры из той же фотосессии, только тут телеведущая показал также часть своей фигуры, а не только лицо. Все снимки были выполнены в черно-белом формате, что придало особой пикантности кадру.

Напомним, что Даша Трегубова засветила прелести в платье с глубоким декольте: «Бомба».

А еще Politeka писала, что ведущая «Х-фактор» Трегубова сразила наповал откровенным образом роковой женщины: «Дикая роза».

Также Politeka сообщала, что Трегубова в маленьком бикини показала, как нужно отдыхать: «Мне хорошо».