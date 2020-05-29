Ведуча проекту «Х-фактор» Даша Трегубова блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, спершу провідною роблять масаж, після чого вона йде на наступну процедуру.

«Поспішаю на гідромасаж», - йдеться в повідомленні.

На наступних кадрах Трегубова позує в купальнику, демонструючи бездоганні форми.

«Погано чутно, але мені добре», - підписані кадри.

Звернемо увагу, що незважаючи на красу фігури Трегубової, її шанувальники не змогли що-небудь сказати, адже кадрами вона поділилася в Сторіс.

До цього ми писали, що відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактор", показала спокусливі образи.

На фото Даша позує в чорному платті з вражаючим декольте. Красуня на першому кадрі спокусливо поклала руку на обличчя і показала свою зовнішність максимально близько, а волосся у неї були розпатланим. На другому знімку зірка вже підняла обидві руки і дивилася в бік від камери. На третьому фото дівчину зняли не так грубо, показуючи її фігуру по пояс. Завдяки цьому Даші вдалося передати свою спокусливість і цілеспрямованість.

"Все, що ви хотіли дізнатися про баранів, але боялися запитати (в каруселі) preview нашої фотосесії", - написала Трегубова.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали кілька коментарів.

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