Українська телеведуча Даша Трегубова, яка веде шоу «Х-фактор», з'явилася у відвертій сукні

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких постала в довгому червоному платті, передає Politeka.net. Дівчина обрала вбрання з дуже глибоким декольте, засвітивши свої пишні форми у всій красі. Трегубова сиділа в кріслі, виставивши вперед свої ніжки в туфлях.

«Стільки дощу не вмістить

Жодна весна,

Добре було б пам`ятати

Всі імена», - підписала ведуча пост віршем.

В коментарях шанувальники залишили Трегубовій багато приємних слів.

«Красуня», «дуже Красива!!!», «Дуже красива, фото просто БОМБА», «З озвученням, все одно сильніше! Правильно кажуть, гарно поставлений голос може багато чого!», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше Трегубова опублікувала дуже спокусливий знімок. На фото вона також з'явилася в сміливому вбранні, оголивши свої плечі і зону декольте. Крім цього, зірка задерла ногу і прийняла позу, яка буквально звела з розуму чоловіків. Її хитрі очі доповнили образ фатальної жінки. Красуня зазначила, що першим ділом, як закінчиться карантин, вона полетить куди-небудь.

Як відомо, Трегубову Instagram-користувачі знають як дівчину, яка гарно читає вірші. Вона регулярно викладає вірші у себе на сторінці.

Нагадаємо, що Даша Трегубова без ліфчика показала ранкові витівки в ліжку: "Свято якесь".

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