Популярна російська актриса Христина Асмус чесно розповіла про те, як складаються її стосунки з чоловіком, коміком Гаріком Харламовим після виходу скандального фільму «Текст»

Тему сімейних стосунків вона обговорила в розмові з письменником Олександром Ципкіним, яку опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. Як відомо, фільм «Текст» викликав широкий резонанс, так як Крістіна зіграла в ньому оголена, а інтимна сцена була дуже реалістичною. Після фільму на актрису обрушився шквал ненависті, але, як зізнається сама Асмус, від пропозицій по роботі немає відбою.

В інтерв'ю вона зізналася, що сімейне життя після фільму змінилося і тепер вони з чоловіком дуже рідко бачаться. Нещодавно сімейство переїхало у великий чотириповерховий будинок, який Харламов, за словами Христини, купив за власні гроші. Актриса також розповіла, що не бере участь в сімейному бюджеті, все оплачує Гарік.

«Ми мало перетинаємося. Бачимося тільки вночі біля холодильника», – заявила Асмус, зазначивши, що завдяки цьому їх шлюб досить міцний.

Харламов зараз, як і раніше зайнятий на зйомках Comedy Club, а Христина захоплена побудовою своєї кар'єри.

Варто зазначити, що розбіжності в зоряній парі все ж бувають. Найчастіші спори виникають через виховання їх спільної дочки, витрату грошей і поглядів на життя в цілому. При цьому, обидва артиста погано ставляться до залежності і зайвого піару.

У мережі стали обговорювати інтерв'ю зірки.

"Із задоволенням подивилася! Ви супер!!!", "А ще! Як «Гарік попросив мене не матюкатися», "Христина ви крута", - пишуть люди.

Нагадаємо, що скандальну Асмус заклювали після нової витівки, мережа кипить: "Як Харламов це терпить?".

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус проговорилася про конфлікт з Харламовим: «Гарік вішається».

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