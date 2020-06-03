Американська фітнес-модель Ана Чері показала всі свої достоїнства в одній позі

Знаменитість любить хвалитися підтягнутими формами після численних тренувань і дивувати виглядом. Також зірка рекламує нерідко і купальники, і білизну. В цей раз Ана показала в сміливій позі ідеальні вигини в білому бікіні, пише Politeka.

Так, Ана в білому купальнику зігнулася на четвереньках і блиснула засмаглим тілом на м'якому дивані. Під сонячними променями шкіра зірки виглядала ще більш засмаглої, ніж раніше. Зазначимо, фанати не проходять повз нових фото знаменитості, тому і зараз залишили безліч хвалебних слів:

«Просто спекотна модель😍😍😍 Вау 😮», «Ох, ти тільки продовжуй😍», «Сочная милашка», «Ти продаєш такі купальники? 🙃», «Чудова поза», «Собачий стиль😋», «Розбиває серця таким видом», «Hottest», «Принеси сонячне світло, так приємно дивитися на тебе .. лови тепло на мене ❤️❤️🔥🔥🔥🔥», «Багата і смачна», «Так, будь ласка 😍❤️🙏🏽 !!! @anacheri 💍», - пишуть користувачі.

До цього Ана показала, як відпочивала на пляжі в персиковому купальнику з незвичайними вирізами на грудях і зовсім її не приховує. Дівчина підкреслила свій образ не тільки вдалим ракурсом, позуючи для нової фотосесії, але ще і доповнила його акуратною укладанням і міні-сережками-кільцями із золота. Фанати не залишилися байдужі до ніжного образу дівчини:

«Ти дійсно гарна», «Персикова мрія🔥», «Мені теж хочеться мати можливість відпочивати також шикарно😢😢😢», Боже, яка шикарна крихта», «😍😍😍😘», «Боже мій, це просто вау», «Awesomely🔥Fantastic🍯💦!», «Твоє тіло просто ідеально😍❤️», «будь Ласка, я з тобою», «Waww чудова фігура 100% ІДЕАЛЬНО 😍💖🌹🌹💐💐», «Чудовий вид 😍💕❤️💕❤️😍», «Ти просто таки розквітлий квітка», «Ти моя ягода».

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